翻唱自己經典作品《兩種人》 何嘉莉MV玩BL：愛無界限 (12:37)

何嘉莉（Lillian）日前重新演繹自己經典歌曲《兩種人》，相隔20多年，經過重新編曲的《兩種人Love Follows》，今日正式上架。

事隔9年再踏進錄音室，Lillian透露這次翻唱的契機，是跟疫情有關，加上每年歌迷嚷着要她復出，她亦自覺今年是時機，她說：「主要係想做自己最喜歡嘅事，一直分咗大部分時間畀小朋友，見到佢哋成長，每個小朋友都有夢想，令我想起我嘅夢想究竟係咩？幾時放棄咗？今年嘅疫情令我明白，世事唔係樣樣都可以計劃，不如依家立刻實行自己最鍾意做嘅事，更加份外珍惜。」

歌曲是很多樂迷心目中的經典作品，大家對此曲已經很熟悉，並有既定印象，要重新演繹歌曲，Lillian坦言並不容易，因為以往演繹時，整體感覺少女味重，現在因為自己過往的經歷，加上聲線的變化，她和監製舒文也希望以新方式、更成熟方式演繹，她說：「好容易將以前感情擺落去，今次全新編曲加咗電子、搖滾元素，出嚟感覺同效果好滿意。」Lillian自爆錄音時超緊張，需要飲酒放鬆，她說：「因為我係一個緊張大師，希望有啲方法令自己放鬆，所以今次錄音嘅時候，我準備咗紅酒。」她亦坦言很開心和音部分，都由自己主理。

至於MV故事加入了BL題材，Lillian表示是導演莊少榮的主意，她說：「我聽到嘅時候好surprise，但好鍾意，因為呢個題材好真實，好貼近呢個新世代嘅愛情世界、愛情觀，愛係冇分種族、界限。我依家呢個status再演繹《兩》，已經成熟咗好多，人生又經歷好多唔同嘅嘢，用呢個題材去演繹好有新鮮感。」Lillian認為勇敢追尋自己喜歡的事情，才對得住自己人生，愛情亦然。

（即時娛樂）