肥姐離世13年｜鄭欣宜憶亡母教誨：你教我的我都記得... (14:58)

今天是「肥姐」沈殿霞離世13年,肥姐女兒鄭欣宜在Instagram上載當年大學畢業照,並憶起往事,談到13年前她曾許下承諾:「我會爭氣,我會乖,我會努力做一個有用嘅人。」

欣宜寫道:「仲記得讀上中學時⋯放學掛住玩。成日都唔做功課。讀書成績都算OK啦。都會有80幾分嘅。好彩我嘅小聰明話我知『嗱~~既然你唔鍾意做功課上堂時你就一定要留心聽老師講乜同埋一定要Take Notes呀。』

但呢個方法維持唔到一年分數就由80幾分跌到70幾分,再跌到60幾分(我間學校好似係考試低過67分就係Fail....我應該係啱啱好有68分嗰種)。

由細到大佢都俾好多自由空間俾我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作,我喺加拿大讀書。Grade 11 year 佢突然暫停了自己所有工作,飛返嚟話要陪我...亦都就係呢一年我學業開始退步。

記得佢見到我啲分數時,佢冇打我、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟,去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎...』

當時見到佢咁失望,我真係寧願佢鬧我、打我。我哋各自返房瞓...以前我哋唔識用口講出來嘅說話,我哋會用寫字條寫出來。第二朝我將我寫嘅字條交俾佢。內容類似係:對不起,我一定會喺畢業中學時上到Honour roll。我開始努力做功課,努力溫書。而鄭欣宜喺畢業時,真係做到Honour Roll Student!

佢教我『做人要有頭有尾,講得出就要做得到』。關於13年前我許下嘅承諾...我冇特別爭氣,我冇特別乖...仲好似越來越唔聽話...我亦唔覺得我做到一個有用嘅人...但我一定有努力。i'm trying...i'm on my way there...你教我的我都記得。請放心。」

