恨做「一姐」｜星夢何哲圖離職 吳若希搵玄學家批事業運 (16:41)

吳若希問老公會否有別的女人，玄學家陳定幫表示不會。（YouTube截圖）

吳若希在片中問陳定幫，自己有沒有機會做一姐。（資料圖片/YouTube截圖）

曾志偉出任無綫副總經理，掌管綜藝、音樂製作和節目；余詠珊職銜改為助理總經理，不再負責綜藝科業務，被指遭削權；余詠珊丈夫何哲圖更於本月底辭任星夢娛樂行政總裁一職。隨着何哲圖快將離任，由他捧起的吳若希（Jinny）、菊梓喬、周柏豪、胡鴻鈞和譚嘉儀等，未知前路如何及有何安排。

Jinny昨天在個人YouTube頻道跟玄學家陳定幫傾偈，並預測運程，期間陳定幫指Jinny今年工作會有轉變，表示她要轉工或轉公司，陳定幫說：「我唔知你要點樣轉，不過意味指工作上有轉變，會有一個幾好嘅效果，而且幾爆。」

Jinny被指是「星夢一姐」，但自從菊梓喬（Hana）加盟後，Jinny一姐地位備受動搖，Hana還連續3年奪勁歌總選「最受歡迎女歌星」。

Jinny在片中直接問陳定幫：「其實我有冇機會做一姐？」陳定幫婉轉表示：「一姐呢家嘢，就真係…」吳若希聞言追問：「喂呀！『典解』你咁嘅反應？即係我做唔到一姐啦？我係唔係做唔到一姐呀？」陳定幫無奈地說：「睇吓你同邊個比，你喺屋企都係一姐。」

之後陳定幫再說：「應該話你可以做，不過唔好故意去爭，會舒服好多，如果你刻意爭，就會有反效果。」

（即時娛樂）