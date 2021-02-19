石詠莉鄧健泓自資製作新歌 陳倩揚鄧達智偕另一半幫手拍MV (21:30)

石詠莉近日推出新歌《100歲備忘錄》，起初她構思把自己和老公鄧健泓的經歷寫進歌內，但怕大家作嘔，便改成寫一段關係的相處之道，希望帶出「好好記得」及珍惜一段關係裏的每一個細節、笑容及動人時刻的信息。

MV由鄧健泓幫老婆操刀，最初想籌拍一個微電影MV，但夫妻二人是獨立音樂人，要自資製作費，無奈因預算超支而放棄，最後改以石詠莉在MV內飾演攝影師，用相機拍下幾對嘉賓來表達維繫關係的重要元素，包括陳倩揚夫婦、鄧達智與另一半Clement等。鄧健泓十分感激幾位在MV出鏡的嘉賓，其中鄧達智與Clement更是一口應承，令他非常感動。

這次石詠莉以歌訴說人與人之間的相處，她直言跟鄧健泓的相處亦試過高低起跌，兩人關係曾出現問題，「當時有點迷惘，自己坐在一邊思考，拿着手提電話慢慢重溫一遍我們的相片。原來隨住時間過去，自己會不記得兩個人之間的快樂及美好片段，睇我們的相片同經歷、行過的路，記起最初的初心，令我明白身邊的鄧生對我有多重要。就是這個『備忘錄』令我們繼續向前行，所以我想憑這首歌令到大家好好記得及珍惜兩個人開心的時間，之後一切可以更加好，老來不會後悔，所有事都可以歷久常新」。

（即時娛樂）