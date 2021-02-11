專訪｜余德丞發揮創意 DIY賀年口罩傳遞祝福 (21:01)

受疫情影響，農曆新年市民也盡量減少外出拜年，大家亦繼續戴上口罩防疫。余德丞鼓勵大家發揮創意，就算戴了口罩也能傳遞祝福，他大曬畫功DIY賀年口罩，希望大家在牛年「百毒不侵」、身體健康、笑口常開，並祈求一切不好的事情都能過去，來年百業興旺、心想事成。

余德丞透露新年減少外出，留家跟屋企人度歲，除了吃年糕、瓜子，還會翻煲以前的賀歲片，以及上網打虛擬麻將。往年，余德丞一定會去維園行花市，買個傳統風車，寓意好運來，可是今年因疫情，年宵市場取消所有乾貨攤位，令他大感失落；幸好，他今年可繼續趁行商場時，在靚桃花下兜3個圈，祈求帶旺桃花運，皆因人緣對藝人很重要。問到會否入廟拜神求姻緣？他自言對感情事不心急，想在工作上成功，因2020年有停滯不前感覺，故希望來年進步。

余德丞拍攝新版《十月初五的月光》，之前趁新年假期鑽研劇本，「早前有份參演新劇《把關者們》，我很享受做演員，可以透過演出體驗不同角色人生，期待今年有更多新嘗試」。他亦樂於兼顧綜藝、旅遊及體育節目主持，希望帶出歡樂和正能量，「去年主持《娛樂大家》口碑很好，多了街坊對我說睇得好開心，遊戲很好玩，這些迴響對我很有鼓勵性，所以自己建立了網上個人頻道，邀請藝人朋友玩遊戲、介紹美食」。

（即時娛樂）