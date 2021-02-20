劉錫賢丁母憂取消內地行程 踏入牛年網台工作現曙光 (13:25)

劉錫賢、陳靖允出席黃夏蕙的生日會，為她慶祝88歲的農曆生日。

劉錫賢透露母親在年初一當天逝世，他本來下周會返內地接受隔離然後工作，現已取消行程。他說︰「媽媽將於3月5日出殯。她年事已高，去年聖誕時突然發病入院，令人擔心。她在醫院住了一段時間後康復了，本想接她出來一齊開心過年，卻發生了這件事。」劉錫賢表示其心情已平復，對母親的離世早有心理準備。他說︰「始終不捨得，幾兄妹都很惜媽媽。女友回了家鄉過年，趕不及來港送別我媽媽。」

提到有報道指他離婚分了一半身家給前妻，加上疫情影響工作量大減，令經濟出現問題，劉錫賢說︰「現在還好，我和靖允的網台捱了半年零收入，幸好踏入牛年後，很多朋友找我們傾合作，未來會跟護老院合作拍攝煮食短片、為大灣區拍攝樓盤廣告，日前又與創世電視傾一些合作方案。希望今年網台有多些工作。」

多年前曾參加第一屆《未來偶像爭霸戰》的陳靖允將再出歌，她自言心情緊張，目前正積極收身，要減去20磅體重。劉錫賢聞言說︰「我也正在減肥，醫生說我不能不減，瘦了就冇病，要我3個月內減8磅。」

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（即時娛樂）