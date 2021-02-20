被胡定欣抱住即扁嘴 陳山聰囝囝見黃智雯姚子羚變笑口棗 (14:05)

陳山聰的囝囝陳霆軒（Jaco）愈大愈可愛，迷倒不少姨姨﹗胡定欣、黃智雯、姚子羚及趙希洛前天（年初七）分別到山聰屋企拜年，Jaco未知是否未睡醒，被定欣抱住時黑面扁嘴，幸好未有哭出來。

定欣在Instagram（Ig）分享照片和片段，並對山聰說︰「真係忍唔住要同大家分享下我係點畀利是你個仔！溫柔到咁，你個仔都要用咁的眼神望住我，咩事先？我真係心都碎！#有片為證 #讚你靚仔仲要咁樣望我 #枉我幫你整咁多STICKERS #Jaco仔你的品味真是耐人尋味」

定欣因事先行離開，接住到訪陳家的有黃智雯、姚子羚及趙希洛。奇怪的是Jaco面對這3位姨姨時的態度，竟跟面對定欣時完全不同，他被黃智雯、姚子羚及趙希洛抱住時均露出可愛笑容。

子羚說︰「大年初七人日～終於見JACO仔啦﹗佢老竇好識做著住Auntie Elaine送嘅衫仔拜年逗利是，見到三個Auntiessss畀利是就笑晒口！JACO BB你真係太可愛啦！#jacobb好可愛 #初七人日 #三個auntiesss派利是 #可愛過佢老竇」

山聰隨即提醒子羚要低調點，說「有人唔係好like」，並Tag了胡定欣的Ig名字。子羚卻說︰「陳山聰，叫佢自己返屋企諗下。」定欣無奈回應︰「所以我傷心到走咗。」

黃智雯亦對定欣說︰「不要去羨慕，不要去妒忌。多得你同Jaco bb熱好身，到我哋接力就變咗笑口棗，巧可愛呀！」山聰笑答︰「妳唔好再刺激佢啦。」

（即時娛樂）