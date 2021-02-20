36歲陳嘉佳對愛情沒幻想︰男人一定對我身材有標籤 (15:23)

陳嘉佳（細細粒）從小到大都是肥妹一名，她接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，回憶一直被欺凌的成長路。2009年，細細粒得王祖藍賞識，後來憑《老表，你好嘢！》細細粒一角走紅，近年因經理人王祖藍關係在內地發展順利。她坦言視王祖藍為人生伯樂兼親如阿哥︰「祖藍是好人，但很惡。或者他對我要求高，經常很惡地鬧我。不過，其他人我不會信，只會全相信他。」

細細粒屬牛，今年36歲。雖然有指今年生肖屬牛者會有不錯的桃花運，細細粒卻坦言對感情再沒幻想︰「男人一定對我身材有標籤，我在外表上一定輸晒。我看過不少相士，10個有9個也說我姻緣運極差。」細細粒坦言從未拍過拖，只單戀過異性。她說︰「我不會主動示愛，但會做足所有事，打聽他在何處出沒、喜歡吃什麼？他生日時，我會買蛋糕在他家樓下給他驚喜，食飯時叫齊他喜歡吃的東西。這麼明顯，對方沒理由不知道，但人家只當我是朋友，不肯也沒辦法！」

細細粒坦言已認命，知道沒機會遇上姻緣。她說︰「我希望對方年紀大過我，那對方起碼40歲，正常40歲的男人都已婚有仔女，難道我要去做小三？我這年紀是很尷尬。我現在不再幻想，用盡時間去掙錢工作。（如有適合男士主動示愛？）我會捉住不放手。老實說，我不會去想，但若果真的出現，對方咪使旨意走得甩﹗」

（即時娛樂）