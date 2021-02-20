許靖韻感恩遇上林奕匡︰好的Timing遇到好男人 (17:46)

許靖韻（Angela）昨日推出全新廣東EP《Step Forward》，前晚在網上舉行新碟發布Live，在約一小時的直播騷中唱出EP內的歌曲，又請來好友林奕匡任嘉賓合唱。

她直言專輯中有一位對他很重要的朋友︰「有時遇到一首好歌是緣分及一個好的Timing。我在好的Timing，遇到好的男人和好的歌，他就是林奕匡。」林奕匡上台後大讚許靖韻唱功，又爆許靖韻向他邀歌的趣事。他說︰「她去年初問我有沒有機會給她一首歌。我們之前不熟絡，她突然很急地問我，當時我又在製作新碟，所以忘記了這件事。有一天，我跑步時收到她的短訊，她說︰『我現在要入去開會，但你未交歌給我啊﹗』我才想起這件事。當時，我跑步只跑了兩分鐘，但心想工作重要，於是回去拿Demo。其實我有歌，但我未把Link上載給她。她開完會後說：『揀到呀揀到呀！』我很開心。」

兩人合唱林奕匡作曲的《別為我好（我未夠好版）》。許靖韻唱完後有感而發︰「我一直以來翻唱很多別人的歌，但這首歌推出幾日後，很多人翻唱我首歌。見到有人翻唱自己首歌，感覺很不同，很感動﹗我終於有一首大家想去唱及喜歡的歌。」

（即時娛樂）