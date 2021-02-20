金手指｜與劉德華新戲角色正邪反轉 梁朝偉︰我好期待 (19:19)

【今日直擊】梁朝偉、劉德華時隔18年再合作，偉仔在新戲《金手指》發布會上談到再跟華仔合作的感受時說︰「很親切，由電視合作到電影，覺得很興奮，當然也很開心，因為演員和演員之間要經過好多次合作才有默契。我覺得今次會跟以前一樣，會好好玩，我好期待。」華仔就表示跟偉仔再合作，所有回憶返晒嚟。他說︰「我看完劇本已覺得對手應該是梁朝偉，果然是他，別無他選﹗」導演及編劇莊文強透露兩人在戲中亦敵亦友、亦正亦邪。偉仔突然爆料，指他與華仔在新戲的角色算是《無間道》的正邪反轉，文戲比較多。

被問到覺得對方有何改變時，偉仔說：「我一直很佩服華仔，他很用心工作。我一直有看他的戲，我覺得還是有那份熱誠，每件事都做到最好，由第一次合作《獵鷹》開始，他一直以來都沒改變。」華仔續說︰「我和偉仔一樣很少私下聯絡同事，但我都有留意大家的作品，我反而想跟他學滑水，拍完戲有機會就約個時間。」

偉仔透露因疫情去年10月才完成Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》回港，之後又要到上海和北京宣傳，現在又投入新片工作，沒休息過。《拆彈專家2》於戲院重開後成為單日票房冠軍，華仔說︰「戲院重開是喜訊，現在還是五成入座率，希望愈來愈好。很多電影因疫情關係而延後上映，之後大家會有更多不同的選擇，希望大家支持電影，亦要好好保護自己。」現場大部分演員也戴上透明口罩，華仔卻戴上外科口罩，他說是個人習慣。

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（即時娛樂）