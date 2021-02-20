金手指｜與兩大影帝合作有壓力 洪卓立家中興奮大嗌 (19:51)

【今日直擊】洪卓立、陳家樂、周家怡及姜皓文出席電影《金手指》發布會時，均表示跟梁朝偉及劉德華合作非常緊張。洪卓立說︰「收到通知忍不住在家中大嗌得滿臉通紅，特別是首次有機會和梁朝偉合作，真的好緊張，壓力一定有。相隔多年沒見過劉德華，他主動打招呼，我非常緊張地回應。我驚拍攝時會緊張，希望到現場會淡定一點。陳家樂好鍾意劉德華，他應該緊張過我。」

舊愛湯怡雙喜臨門，洪卓立說︰「開心！祝福的，我有傳短訊祝福她，因為驚電話響會嚇親她。（早知湯怡與麥秋成拍拖？）這些不講了，總之現在大家開心快樂就得！我們分手後一直是好朋友。（出席婚禮？）我要開工，不會出席。」

陳家樂跟梁朝偉有較多對手戲，他說首次見到對方已有心跳感覺︰「不可以稱有壓力，而是一種期待，始終是睇梁朝偉和劉德華的電影長大，所以也十分興奮。開鏡時我們在天台，見到他們站在一邊傾偈，好有《無間道》感覺，勁想影低，但不敢影。」

周家怡跟劉德華較多對手戲，她說開鏡時離遠見到梁朝偉和劉德華已有心跳感覺，希望自己開工時可以淡定一點。姜皓文表示︰「對住梁朝偉和劉德華好大壓力，難得有機會合作，最想是能站在二人中間影張相。」

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（即時娛樂）