專訪｜陳庭欣新年唔敢買年花 周子馨穿火紅內衣催旺運勢 (21:18)

陳庭欣受疫情影響而少了工作，她卻認為有失也必有得。（孫華中攝）

陳庭欣（Toby）與周子馨（Julia）因合作電影《家有囍事2020》而成為好朋友，入行11年的Toby不但為好姊妹介紹工作，還主動為對方物色對象。兩人趁農曆年相約見面，一起吃賀年糕點，寓意「高高（糕糕）興興」，希望牛年有個好開始！

Toby、Julia每年都會到維園行花市，Toby回憶有年買了年花回家，卻全數被家中的6隻小鸚鵡咬爛，自此甚少買花回家擺放。本身是鸚鵡迷的她，親自設計了印有鸚鵡圖案的利市封，與大家分享喜悅。「利市『內容』不是多，但利市封是我親自設計，印有鸚鵡樣，獨一無二，只有我才可以祝福大家『應（鸚）有盡有』，很有意思！最開心新年帶鸚鵡出街曬太陽時，街坊會派利市給牠們」。Julia說她每逢新年都會穿上紅色內衣及金色衫，有助催旺個人運勢。

陳庭欣髮型及化妝： Kelsy Chan

周子馨髮型：Shine Tsang

周子馨化妝： Jessi@Tops Make Up

陳庭欣鞋履及飾物： CHARLES & KEITH

周子馨服裝：CHARLES & KEITH / ZARA

欲知專訪詳情，請留意明天（2月22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）