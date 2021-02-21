冰天雪地著泳衣浸溫泉 陳瀅性感火辣辣 (22:05)

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文章日期：2021年02月21日
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陳瀅在冰天雪地下浸溫泉，是另一種享受。（陳瀅Instagram圖片/明報製圖）
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陳瀅早前回加拿大探婆婆兼度假，她跟朋友四處遊覽，又滑雪，相當開心。今日她在社交網曬在冰天雪地下浸溫泉的照片，形成強烈對比。她穿著性感紫色泳衣，咬手指望鏡頭放電，圈中好友陳凱琳、吳嘉熙等讚她火辣。
（即時娛樂）
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