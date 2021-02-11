ViuTV原創劇｜《冥冥之中》郭羨妮升呢曾祖母 潘燦良做Big Boss？ (22:30)

《冥冥之中》劉心悠（左）是郭羨妮（中）的下屬，首次拍電視劇的陳嘉倩（右）竟然是郭的曾孫女！（ 孫華中攝）

ViuTV原創劇《冥冥之中》開拍，郭羨妮、潘燦良、劉心悠、栢天男、陳嘉倩、蘇志威與吳啟洋等演員配搭有新鮮感，30集的內容講咩呢？據ViuTV提供的劇集資料，題材果然創新，劇中某公司的業務是產生連鎖效應死亡事件以平衡人口，其中集辦公室權鬥，滅世陰謀，異世界、隔世情，還有Big Boss等元素。郭羨妮首次拍ViuTV劇集，跟首次拍電視劇的陳嘉倩竟然是曾祖母與曾孫女關係，栢天男的兒子竟是吳啟洋（Phoebus），人物關係好複雜，先分享大會提供的故事簡介。

一間沒有名字的公司，一班貌似普通的上班族，表面上與一般的商業機構無異。但原來公司執行的任務就是產生連鎖效應的死亡事件從而平衡人口。自從香港分公司的主理人蘇麗珍（郭羨妮 飾）揚言要退休後，三名經理彭森（栢天男 飾）、心兒（劉心悠 飾）及寶玲（袁綺雯 飾）在辦公室內展開一場明爭暗鬥。三人都為了各自的理由，希望能坐上蘇麗珍的位置。上層的經理們上演權力遊戲，手下的任務執行員也有自己的想法... ...

新任執行員李琪（岑樂怡 飾）、志武（林善 飾）及健邦（陳偉洪 飾）各懷鬼胎，苦苦尋找摧毀死亡任務的辦法，最終發現唯一的辦法就是殺死死神！終於，麗珍死於三人設下的連環計！隨著麗珍死去，現世界銷毀，換來的是異世界... ...

於異世界中，彭森多了一個兒子家明（吳啟洋 飾），而他自己則在一家玩具公司工作，過著平凡的生活。而家明就是「公司」的執行員，主理人明總（王維 飾）對家明愛護有加。因緣際會，彭森跟明總也熟絡起來。但因一場意外，彭森恢復了原本世界的記憶，並決意恢復舊世界。此時，公司特使兼彭森的宿世兄弟石東（蘇志威 飾）一再阻撓，勸彭森接受天命。而明總則不置可否，讓彭森決定自己的路向。然而恢復舊世界，也就意味著家明的消失。家明明白彭森終究放不下對過去人生的執念，所以選擇犧牲自己為他爭取時間。

最終，彭森完成了在舊世界沒有完成的任務，時間回到了麗珍被殺的前一刻，及時趕到阻止了志武等人的所為。正當彭森打算放下一切，石東卻再次出現。石東道出總公司為了減輕人口負擔，決定實行消滅大量人口的滅世計劃！同時，彭森在現世界重遇家明。家明身邊更出現了麗珍的曾孫女秋男（陳嘉倩 飾）。隔世相逢，彭森為了對抗天命和保護家人，決意阻止滅世計劃！此時明總突然出現，代表他將執行滅世計劃。而背後操縱明總的，就是所有公司的主管，終極死神「大長老（潘燦良 飾）」... ...至於郭羨妮自爆跟潘燦良與呂熙有感情戲，三角關係如何產生有待劇集播出才知曉了！

（即時娛樂）