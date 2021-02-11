ANSONBEAN牛年想改性格 望變「紅豆」大紅大紫 (22:02)

中國人的農曆新年傳統會食各式賀年糕點，取其步步高升的好意頭。ViuTV《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）於朋友間被暱稱為「Bean」、「豆豆」或「ABC」，這位豆先生為求在新一年開始工作順利兼事事如意，發揮個人小創意，親自主持切椰汁紅豆糕儀式，寓意在牛年變身「紅豆」，在娛樂圈大紅大紫，同時期望再度發育，快高長大。

ANSONBEAN向來注重身形，表明新年期間不敢放肆狂食，提示大家亦要小心，吃太多賀年糕點很易食滯、熱氣和爆暗瘡，所以要一件起兩件止。ANSONBEAN指過年時會依照傳統，不敢亂來，「我和弟弟在新年不敢玩整蠱怕惹怒別人，也不敢講不吉利說話。年初一和初二，我會跟家人去長輩家拜年，初三赤口不出街，初四再去未拜年的親友家，初五完成。去年約朋友一齊行山過年，今年因疫情會留家練習或拍新年Vlog；今年初三撞正情人節，會搞我第一個fans meeting，到時在網上跟粉絲見面，多謝他們支持」。

ANSONBEAN入行年資和演藝經驗皆淺，亦按經理人提示準備人生第一次派新年開工利市，祝願大家開工大吉。新一年他亦訂下不少計劃，例如上堂學唱歌、練空翻和Parkour雜技，以及準備報讀演戲班，如有機會拍劇或電影也想嘗試。ANSONBEAN更希望牛年改性格，「想性格改到愈來愈好，更懂得與別人融洽相處，因為平時我有社交尷尬和怕醜，希望新一年有更多進步」。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）