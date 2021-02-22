為《拆彈2》崩潰爆喊 倪妮首演港片 劉德華變暖男傍實 (11:26)

由劉德華、劉青雲和倪妮等合演的《拆彈專家2》，正在上映中，內地女星倪妮在戲中演反恐特種隊總督察「龐玲」，與一班恐怖分子上演連場激戰！

倪妮首次參演香港電影，便與兩大影帝合作，她坦言充滿壓力︰「肯定會有壓力，兩位都是我非常欣賞的前輩演員，剛開始拍攝時壓力會比較大，因為第一次來香港，不知道能否適應，而且香港拍戲節奏跟內地不一樣，之前是有擔心！」

倪妮表示劉德華、劉青雲和導演邱禮濤，以至整個劇組的演員，對她非常照顧，她表示︰「初時跟華哥、青雲哥溝通會很緊張，但後來工作久了，發現他們並非難以親近，反而是平易近人。他們在拍戲時，經常協助我，好像揸槍，因為槍有8斤重，全身又配了很多裝備，做動作時，有時見我反應不夠，他們便會教我，非常照顧我。」

除了連場動作戲，倪妮於戲中亦有不少內心戲。有一幕講述倪妮於控制室內爆喊戲分，由於整場戲憑空想像，加上當日帶病上陣，當拍完一個鏡頭後，她的情緒未能平復，一度崩潰，現場氣氛變得沉重。倪妮事後表示︰「我演這場戲是看着綠幕拍的，要用想像去演，台詞亦作了調整，而且自己有點病，狀態不好，自己覺得有點慚愧。」

倪妮直言對這場戲印象深刻，又透露當日沒有戲分的劉德華，竟特地回到片場與她對戲，並不斷鼓勵她，她表示︰「華哥當天專程回來跟我讀稿，我覺得特別感動，當時聽導演說華哥非常重視這場戲，所以回來，我聽後眼淚都要掉下來！」

（即時娛樂）