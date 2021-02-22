被網民嘲膠面醜男｜袁偉豪自認性格硬頸：乜嘢都駁嘴 (17:48)

由林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的《Master's Talk 師父有請》，第3集邀請「Crazy Runner」的陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔擔任嘉賓，今次以「人運和地運」為主題。

對於藝人借運之說，各人有所聽聞。袁偉豪表示之前曾遇上問米婆婆，指他前世得罪人，遮了半塊面，所以出道頭10年，事業沒有起色，最終他當天口中念住對方姓氏叩頭道歉1000次；叩頭之後，他獲得機會加入無綫，事業運慢慢轉好。提到地運，袁偉豪表示婚前大約3幾年就會搬一次屋，直至去年因結婚而一年內搬兩次，總算買下跟太太張寶兒的安樂窩。

當提到另一半是富家女，袁偉豪直認跟張寶兒曾面對不少壓力，他說：「其實我唔睇嗰啲報道真係冇嘢，睇咗反而唔開心，入到外父屋企有乜好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後唔舒服，唔舒服係點解要咁講我呢？有時唔係我想去睇，係唔知邊個轉來轉去彈出嚟我手機，多少影響自己情緒。因我性格好硬頸，乜嘢都駁嘴，所以耐唔耐就出聲講啲嘢，我有自己睇法，你哋覺得係咪係，再講真，咁層樓我唔使供咩？我都要搵錢，我都要keep好個樣出嚟，點知又被你班人話面膠、醜男。」

袁偉豪表示沒有因閒言閒語，影響到他跟寶兒之間的感情，兩公婆都有討論過，寶兒提到父母願意將女兒交託給他，他說：「佢父母欣賞我呢個人一步一步成長，捱出自己事業，佢先咁放心，另外佢哋覺得只係得我可以治到寶兒。」

麥玲玲在節目中自爆每天跑6公里，眾嘉賓大感嘩然，Bob更不能置信，麥玲玲說：「5、6公里對我而言等閒事，發誓咪發誓囉，我跑寶馬山，一朝早落樓就跑，跑完行上16層樓返屋企，你唔好睇我咁樣（身形），我唔明人人跑咁弗，我跑就會咁，因為同Bob一樣不斷食。」

（即時娛樂）