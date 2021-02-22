專訪｜密冚戀情 宣萱自爆曾情傾神秘男：已分手 (23:10)

現年50歲的宣萱，入行18年，曾經歷多段戀情，包括戀上《龍兄鼠弟》的拍檔張衛健、富二代榮文瀚、牙醫陳建緯、外籍獸醫Ruan及意大利型男Fran，可惜皆未能開花結果，之後亦未聞有新戀情；原來宣萱於2016年跟Fran分手後，曾情傾一名「神秘男」，但當時她選擇密冚戀情，就算兩人已分手，亦堅拒透露對方身分。

宣萱回歸娘家拍攝劇集《陀槍師姐2021》，劇中的她經常與貓咪湯圓 （Patsy）互相陪伴，出名愛護動物的她，原來首次與貓咪合作拍劇，最初更有點擔心，「狗都可以控制到，貓在我心目中是不受控的動物，但這隻貓識聽指令，相比下，有時我更不受控」。宣萱養了4隻狗3隻貓，全部是領養或收養，但她找對象只要不討厭小動物便可以。談到感情生活，單身的她認為生活不止拍拖，還有很多事情做，「我年輕時會很專注拍拖，但人大了，見到身邊很多朋友婚後大部分都不開心，有些更離婚，會覺得其實一個人都幾OK，因為我不是經常坐着沒事做，所以不覺得好悶。既然不一定要結婚，就只想找一個如好好的朋友一樣的伴侶，不一定要簽紙結婚就代表『I Love You』。如果年輕又想有小朋友，我都覺得要結婚，但我一向無諗過生小朋友，比較鍾意小動物多一點」。

雖然忙於照顧毛孩，但宣萱稱如果有人追求，她也有時間拍拖，「但暫時這個階段，我覺得拍拖也不是必要的，我很隨緣，如果有又啱就拍，沒有我又OK」。宣萱還自爆跟意大利型男Fran甩拖後，曾有一位穩定的男朋友，當時她選擇低調處理感情事，就算大家已分手，亦堅拒透露對方身分，「我應承過對方不講，亦都分手了，所以我都不記得了！哈哈」。

對於粉絲希望她與古天樂這對熒幕情侶能開花結果，宣萱卻沒好氣說：「粉絲講了很多年，我明白他們的心態，就如我在成長階段時看電視劇，都會覺得嘟姐（鄭裕玲）和發哥（周潤發）是一對，因為已經入了腦，永遠開電視他們兩個就一齊，如果粉絲幻想得開心，就繼續幻想吧！」

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（即時娛樂）