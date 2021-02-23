專訪｜事業起飛首給父母利市過年 陳欣妍︰終於不慚愧 (23:20)

陳欣妍（Shirley）去年憑ViuTV節目《美女郊遊遊》彈起，工作接踵而來，入行4年終於有能力給父母家用，第一次給父母利市過年，令今個新年對她來說特別有意義！「我不覺得威，是終於不慚愧！我已大個女，不用父母再擔心！今年收入大增，跟之前零收入及低收入相比，現在一定是進步的，希望牛年再掙多一點」。

新一年，Shirley希望有機會多拍電影及電視劇︰「我想演女殺手，不一定性感，最緊要型！我在鼠年予人的感覺都是傻、爽直，不想被標籤成性感女神，不想框死自己，希望大家見到我可以形象百變，可以好醜、好笑、好型或性感。」

去年首次帶男友沈震軒回娘家拜年，Shirley透露沈震軒現身在內地拍戲，未必能回港度歲，父母也明白工作最重要，未有投訴。被問到父母可有催婚時，她說︰「我未到被催婚的年紀，身邊朋友皆未婚。爸媽認為我事業剛有點起色，應該繼續努力衝刺。」

提到賀年習俗，Shirley自爆每年均被一條魚搞到很懊惱。她說︰「媽媽會將條魚煮熟再放入雪櫃，擺到農曆年後才吃，寓意年年有餘。我不太喜歡吃那條魚，放了那麼多日再翻熱吃，不好味。雖然如此，媽媽會迫我吃，說好意頭，還說我吃了那麼多年，工作才順利，今年一定要繼續食。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）