鄭欣宜(Joyce)事隔7年再炮製強勁節奏跳舞歌,新歌《@princejoyce》融合國際級創作班底,製作規模十分龐大,幾十人團隊由白天拍攝到凌晨,近20小時才完成MV拍攝。為配合新歌舞動節奏,製作團隊更為Joyce設計多款閃亮舞衣,加上她手上「五爪金龍」水晶長指甲,配合搖曳舞姿,聲色奪人。

Joyce說:「我同公司想搵一首節奏好勁、好有氣氛,可以打響2021頭炮嘅歌,咁呢首歌就係啦, Very very very good!我一收到呢首歌已經好鍾意,因為首歌好有態度好有氣氛,我好想製造一種感覺,係唔使理會別人點睇你,I follow Me!跟隨自己感覺。」

Joyce指出今次製作班底,之前從未合作過,她說:「每一個單位都係我親自搜索返嚟,所以埋位之前,大家都好緊張,幸好非常專業,拍攝好順利。最幸運係搵到一位好勁嘅排舞師,跳舞歌一定跳到飛起,但連日來排舞都好順利,排舞師好犀利,令到唔係專業dancer嘅我,跳得似模似樣。」

