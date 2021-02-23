全城食花生｜林作備戰拳賽 勢要打贏鍾培生：背負幾百萬港人希望 (15:22)

【今日直擊】林作與富三代鍾培生的「百萬擂台戰」成為城中熱話，兩人隔空口水戰。宣布應戰的林作今午現身灣仔一間拳館，接受泰拳師傅贊助特訓，他表示10幾年前曾學過拳，但已忘記拳術，故要重新訓練備戰，他說：「我認真學拳，學怎樣打他（鍾培生），聽講他學4個月打第一場拳，我會問師傅學拳多久才上手，如果我骨骼精奇學得快，我就立即揸車去他屋企打，聽講他屋企有擂台。」

林作否認借擂台戰自我宣傳，認為難得有人出100萬元邀打擂台，助他工作一臂之力，要感激對方，又形容這一戰好難不成事，他說：「各位市民畀少少耐性，打硬，不要急，不打好難給香港人一個交代，不打贏他，無辦法對權貴階級出一口氣。」

對於女友裕美表示想睇林作被人打，林作笑言：「我們的關係有時不太好，充滿怨恨，所以她想藉人隻手，我明白。」對於林媽媽也撐兒子作戰，林作自抽：「全城都想食花生，冇乜人對我好！」

網民將林作和鍾培生身家及背景比較，林作自認屬香港宅男、普通人界別，並諷刺地說：「他眼中全部是普通人，我今次背負幾百萬香港人希望，要加倍努力，畀機會大家發達，個個都不看好我，如果我贏大家跌眼鏡，現在我的賠率7.8倍。」

（即時娛樂）