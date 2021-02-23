譚耀文拍戲爬坑渠 張繼聰張建聲爬通風管損手爛腳 (15:48)

譚耀文要拍攝爬渠戲（左圖），張建聲和張繼聰亦要在通風管內爬來爬去。（大會提供）

由譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲主演的電影《逃獄兄弟》，於本周四（25日）公映。電影講述各人心中藏住逃獄原因，4人最終放下成見合作逃獄；其中一場譚哥、阿聰及阿聲利用通風管和游繩，展開逃獄場口，3人在通風管爬走拍攝，礙於管內有凹凸不平鋁片接駁位，他們也割傷，譚哥右手肘位置，已有3條深長血痕，阿聲亦割傷手指。

配合逃獄劇情，劇組搭建了一條10多米長、闊約1米多的通風管，但內裏除有譚哥、阿聰同阿聲外，還有攝影師及燈光師等，譚哥說：「條管睇好闊，但拍攝時其實空間不多，管同管之間偶然會有一些鋒利接駁位，所以一快爬時會割傷，但其實幾好玩，好似去主題公園。」

阿聰則表示爬通風管消耗體力、管內空氣欠流通，慶幸拍攝日氣溫急降，他說：「拍爬來爬去的戲，好過拍整天打戲或者20幾樓跳下來，譚哥、阿聲比較辛苦，拍爬管前拍了監倉內對決動作戲。」

阿聲和譚哥在監倉單挑對打戲，的確是體力大挑戰，拍完後再拍爬通風管，阿聲說：「拍同譚哥監倉打時曾撞傷，到拍通風管又割傷手，不過沒所謂，拍出來好好看，又好似阿聰所講，天氣轉凍拍起來不算太辛苦。」

（即時娛樂）