名嘴喜逢CEO 公開年輕秘訣 蘇施黃佩服馬浚偉好學不倦 (16:05)

蘇施黃不易讚賞他人，但她佩服馬浚偉好學不倦、精益求精的精神。（大會提供）

馬浚偉（馬仔）主持的節目《緣來自咖啡2》，邀請了蘇施黃任嘉賓，兩人摸着咖啡杯探討人生百味，分享箇中苦與甜。

蘇施黃不易讚賞他人，但她對馬仔百分百佩服：「佢最有可能係一個喺街上或者街市內賣嘢嘅人，因為佢14歲就半工半讀，邊賣雪糕邊返學至中學畢業，呢種能耐同經驗，非一般人所有，佢可以咁樣鞭策自己向上爬，自強不息，不停進修學習，先有今日大家都熟悉嘅馬浚偉！」

蘇施黃佩服馬仔好學不倦，精益求精，不停攀越高峰，她稱：「做人理該如此，無論幾多歲都要堅持學習，呢個先係保持年輕嘅秘訣。」

馬仔感激阿蘇在節目中，跟大家分享當年患病、治療心路歷程：「佢係一個很真實嘅人，從不掩飾、修飾自己去迎合他人。曾經有人質疑佢冇煮食技巧，但我可以確切告訴大家，有次喺佢屋企晚飯，3個半小時內，阿蘇煮好多道菜，美味得很。」

馬仔又邀請了當年拍檔陳少霞做嘉賓，他們曾演出《鹿鼎記》，之後少見面亦少聯絡，近年在教會重逢，有很多互相認識的弟兄姊妹，彼此有種重新認識感覺，他說：「見到佢有新開始新生活，替她高興，人生路上經歷很多考驗，難得仍保持樂觀性格，對生活充滿希望和喜樂，呢份心意好重要，但願大家能感受佢嘅能量，正能量不是光説出來，是做出來的。」

陳少霞依然保持靚樣，雖然已甚少公開活動，不過仍關注好朋友動向，笑説今時今日的馬浚偉很有書卷氣，更像一個具品味的文人。

（即時娛樂）