被爆到訪蔡思貝親友家拜年 胡鴻鈞冇被催婚：唔係見家長 (17:28)

【今日直擊】胡鴻鈞、何依婷、林穎彤和羅天宇等，今天在流浮山拍攝《十月初五的月光》外景。胡鴻鈞被爆跟緋聞女友蔡思貝，結伴去女方親友家拜年，他表示很開心新年可與一班親友聚會，但並非見家長，大家都是談工作，沒有被催婚，反而是擔心其腳傷，不過目前康復進度良好。

談到日前跟何麗全及樂易玲會面，胡鴻鈞稱過程愉快，主要是互相了解，以及傾談未來發展方向，大家都有共識，合約問題交由經理人處理。胡鴻鈞表示這是他首次跟何麗全見面，的確有些壓力，加上主席許濤又剛好路過，更加緊張。

問到約滿星夢後，可有其他唱片公司向他招手？胡鴻鈞說：「都ok的，最緊要找到一間跟我有共同音樂理念的公司。」對於有指何哲圖另組新公司？他坦言大家有傾過可能性，但最終決定還是交給經理人。

屬星夢旗下歌手的林穎彤，透露日前亦已與何麗全及樂易玲會面。她說雖然轉了唱片公司老闆，但對他們影響不大。林穎彤表示何哲圖離職，對她未來工作安排沒影響，並稱對方在公布離職前，其實已向他們一眾歌手交代。

有報道無綫明日與三大唱片公司舉行「破冰」記者會，獨欠星夢歌手？林穎彤否認，稱星夢歌手都會去，只是她和胡鴻鈞因要拍劇未能出席。

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（即時娛樂）