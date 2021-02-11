退團?｜連番負面新聞連累ERROR 保錡：所有工作會暫停 (00:58)

ERROR成員吳保錡於今年初被爆戀上「性感女神」張沛樂（沙律），兩人直認拍拖，說在一起是緣分，覺得雙方夾得來，思想和價值觀相近。原本是被祝福一對，但跟保錡拍拖2年的賴嘉賢（Carrie）自爆未分手，令這段情陷三角關係，他又被指經常「偷食」。最後保錡向舊愛賴嘉賢公開道歉，承認感情處理上不成熟，事件終解決。保錡跟沙律熱戀，在社交平台放閃，懶理閒言閒語，但2月初保錡開Live跟粉絲互動時中「死穴」，有人指他似八両金時，他失控爆粗還擊，形象再跌谷底。

之後，保錡沒有在公開場合露面，在社交平台也顯得低調，沉靜了一段時間似有退團之意。他在社交平台寫長文為這兩個月來的負面新聞承擔責任，連累了ERROR的兄弟，他將會暫停所有工作。

他寫道：「我知道，最近凡有我出現嘅嘢都會令好多人唔開心，ERROR出首歌嘅MV又好、節目又好，就算肥仔Dee哥193做訪問，記者朋友同大家都會追問關於我嘅野。我覺得我影響咗好多人，尤其ERROR同一直鍾意我哋嘅人。反思咗好多晚，雖然我講咗好多次會重新出發，但覺得依然欠大家一個交代。我意識到一方面我之前處理感情嘅事做得唔好，另一方面，當晚直播嘅言行舉止係好唔啱，說話亦無尊重過人。呢啲全部都係我嘅過失，我要面對自己嘅錯，出嚟同大家再次道歉。

之前嘅我睇大家抨擊我嘅comment，第一個反應係會好嬲，但係呢兩日睇到凡係有我嘅嘢，MV、節目、訪問等等嘅留言，反而覺得好內疚，我覺得因為我嘅錯，影響到其他人，製作團隊嘅努力、其他同一個節目嘅藝人、ERROR佢哋三個嘅努力全部都因為我受影響。我嘅錯，應該由我自己一個去承擔。所以，我已經同公司講，喺完成手頭上已開始嘅工作之後，所有工作將會暫停。我亦唔會參與任何節目及ERROR歌曲嘅宣傳。我認為咁樣係一個對我應有嘅懲罰，希望唔好累到其他兄弟，亦唔好因為我嘅關係而抹煞左所有人嘅心血。

作為ERROR嘅一份子，覺得自己連累咗三位兄弟，破壞咗ERROR嘅形象，好對唔住，諗返呢兩年同三位兄弟嘅經歷，同193拍ERROR遊嘅時候好冇膽，由咩都唔敢，到最後都敢試；Dee哥係ERROR嘅talk show入面捱更抵夜咁幫我地度稿；肥仔一直都好鼓勵我做音樂，主動幫我爭取為ERROR寫歌；而家回憶返過去同三位兄弟一齊做嘢真係好珍貴，嚟緊ERROR嘅團歌，希望大家繼續支持佢哋。我知道保錡係大家眼中係一個毫無分寸嘅人，但希望下次大家再見到我嘅時候，會見到一個懂得尊重、願意承擔責任嘅人。我希望用行動證明。再次同大家講多次對唔住。」

（即時娛樂）