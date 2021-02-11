鍾培生投資新戲《#PTGF出租女友》 林作試鏡被Out (14:28)

林作與富三代鍾培生的「百萬擂台戰」成為全城焦點，原來兩人早在去年底已有淵源。林作去年底曾參與電影《#PTGF出租女友》的試鏡活動，而這部電影的投資者正是鍾培生！

《#PTGF出租女友》將於下月公布演員名單，惟電影公司已率先透露林作落選！導演鄭峰嵐表示︰「試鏡屬公開招募活動，歡迎任何對演戲有興趣的人參加，林作當然可以試鏡。其實他很有熱誠，但因為角色不適合，所以今次未能合作。」

《#PTGF出租女友》原來是鍾培生首度投資及參與香港電影，他自言是電影行業的門外漢，所以並非抱着投資的心態。他說︰「我覺得香港需要正能量及需要支持創作，如果沒有人投資香港電影，就不再有廣東話戲睇。我是一個看香港電影長大的人，看很多80、90年代的香港電影。現在看見香港電影愈來愈少，我有能力出一分力，為何不做，更加要支持香港電影。」

出品人蕭定一表示︰「鍾培生是我朋友，他有興趣參與港產片，我也開心，但唔預林作唔關事，他是自己來試鏡的。」據知，由於蕭定一與鍾培生關係友好，兩人繼《#PTGF出租女友》合作後，不排除再下一城，有機會洽商在hmvod直播「鍾作一戰」。

（即時娛樂）