無綫三大唱片公司破冰記招｜曾志偉︰張學友話一定來 (21:08)

【今日直擊】曾志偉在無綫與三大唱片公司宣布「破冰」的《音樂永續 樂壇同享》記者會上受訪，坦言跟各大唱片公司非常老友，傾合作時一拍即合。他說︰「其實是互相需要，綜藝節目需要歌手，歌手亦希望能亮相多人看的節目，所以現在再次開放是雙贏！不少老友也打電話來表示支持，張學友說一定來！」

曾志偉預告無綫將增加音樂節目，《勁歌金曲》會變形式，也會被安排在較佳時段播出。至於傳被煞停的《聲夢傳奇》，他說︰「一定照做，希望有更多唱片公司參與其中，增強導師和評判陣容，讓節目更有認同性。如果閉門選就沒意思，希望將賽制盡善盡美。（請譚詠麟做評判？）其實他不是很出名！（沒叫他來撐今日記者會？）他睡過頭。」提到傳將回巢的鄧智偉，曾志偉說︰「不只他一個，無綫將會跟不同的製作人合作。」

將掌管星夢娛樂的何麗全強調︰「我們完全沒忽略星夢的歌手，而且都見了七七八八，知道他們的想法，他們都覺得有競爭才有進步，非常期待之後跟不同的音樂單位合作。歌星是我們的重要資產！」被問到如何向星夢歌手派定心丸時，曾志偉笑言︰「一人一盒，吃完就沒了。」

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（即時娛樂）