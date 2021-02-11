無綫三大唱片公司破冰記招｜老爺曾志偉變身TVB高層 王敏奕不怕被指靠關係 (22:05)

【今日直擊】曾志偉新抱王敏奕去年簽約星夢娛樂，她今日在無綫與三大唱片公司宣布「破冰」的《音樂永續 樂壇同享》記者會上，表示何哲圖離職未有打亂她音樂上的工作安排，稍後會錄歌。

曾志偉成為無綫高層，更掌管音樂業務。王敏奕被問到可有優勢時說︰「我在工作上一直很用心，目前正努力學唱歌、跳舞及樂器，不擔心會被人說靠關係。有留意我的人，都知我向來獨立。不過，老爺入公司是開心事，他有很多好的想法。」

有網民睇好她今年奪「最受歡迎女歌星」，王敏奕笑言︰「我會努力，讓大家看到我的誠意。（可有叫老公曾國祥加入無綫幫忙？）我們向來各自做自己的事。（可有向老爺表達音樂意向？）新年時見過老爺，我們私下少談公事。我在音樂上還是一張紙，仍在摸索階段。」

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（即時娛樂）