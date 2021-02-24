報平安｜83歲余慕蓮已拔除喉管 長期瞓牀背脊損 (22:50)

83歲余慕蓮（魚毛）去年11月因血液炎入住伊利沙伯醫院，在ICU接受治療，其間因細菌入肺要插喉，後來情况轉穩定，現在於九龍醫院休養。余慕蓮入院逾3個月，農曆新年也要在醫院度過，但今日傳來好消息，她已不用插喉，可以跟朋友傾電話。今日余慕蓮跟車淑梅通電話報平安，聲音有點沙啞的余慕蓮自言已幾個月沒說話，雖然已拔了喉3、4日，但因為不夠氣，不可以講太久，但她已經跟十幾個朋友通了電話。

淑梅姐問她有什麼說話想跟粉絲說時，余慕蓮坦言：「希望早啲可以食嘢，依家只飲流質，我有力先可以起得身。依家仲係瞓喺張牀度，大小便都要用片。」問到康復後最想吃什麼？她說：「乜都想食，幾個月冇食過嘢，同房啲人朝早就早餐，晏晝就中飯，晚黑又晚飯，自己乜都唔食得，驚我吞錯格。（醫生有冇話你幾時可以食嘢？）醫生話要等營養師要照X光，睇吓我識唔識吞嘢，如果唔識吞就怕鯁親。」余慕蓮又說自己有做物理治療，至於何時可出院，她稱：「唔知，唔敢講，要睇情況，食得嘢先至有力起身，長期瞓牀背脊都損咗。」最後，余慕蓮多謝大家關心，希望自己快些出院。

淑梅姐事後也在社交網留言：「今天非常開心收到魚毛姐姐來電，告知現在雖然仍在留醫，不能進食，但可以打電話向大家問好！她說會努力康復，再和大家見面！請魚毛姐好好休養，好人有好報，一定很快全面康復！」

（即時娛樂）