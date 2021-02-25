朝朝食唔飽 張敬軒︰我的志願是吃一餐可以捱過中午12點的早餐 (15:42)

張敬軒的外籍家傭「遮遮」是廚藝達人，每天為軒仔準備麵包、白粥等「豐富」早餐，令大批圈中好友及粉絲擔心軒仔日日食唔飽。

軒仔今日在社交平台上載「遮遮」為他預備的早餐片段，只有3塊多士及3樽果醬。軒仔說︰「我有一個夢想，是吃上一餐可以捱到去中午才肚餓的早餐。小時候，媽媽常常為我煮麵和煎雞蛋，有時是窩蛋牛奶麥皮，我常常直到中午都不會覺得肚餓。」

「可是長大了以後，有一天，遮遮來了，她每天都給我做不同的早餐，例如：星期一是白粥和醬瓜，星期二是麵包和果醬，星期三是醬瓜和稀白粥，星期四是花生醬和麵包，星期五是杰白粥和筷子，星期六是炕過的麵包和我每個星期最期待的：一個橙，到了星期天的早餐是空氣，因為她休息了。我覺得自己變小了，身體很多部份都變小了。我的志願是吃一餐可以捱過中午十二點的早餐，我一定會努力的！」

「影片中向大家示範職場生存術第一式『笑裡藏刀』。我扮覆WhatsApp冒死偷拍，雖然我從來都唔覆WhatsApp。飢饉三十個frd，餓緊四十。佢今日係3香港代言人，3片包加3罌醬。佢講完個Toast之後我個腦嗰刻係空白。」

（即時娛樂）