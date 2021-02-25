20幾年前曾出個人專輯 陳展鵬加盟新唱片公司再圓歌手夢 (17:27)

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文章日期：2021年02月25日
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陳展鵬明天出席新歌發布會。（Ig圖片）
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曾於20多年前在寶麗金推出過個人唱片的陳展鵬，將於明天（26日）出席加盟天盟娛樂暨新歌發布會。展鵬一直有歌手夢，今年得到該公司老闆顏培意賞識，而新歌《零歲》還邀來重量級班底舒文及林若寧炮製。
（即時娛樂）
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