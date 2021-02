積及巴達隆(左起)、湯賀蘭及辛蒂雅拍片公布《蜘蛛俠3》戲名為《Spider-Man: No Way Home》。(網上圖片)

「蜘蛛仔」湯賀蘭(Tom Holland)跟拍檔辛蒂雅(Zendaya)及積及巴達隆(Jacob Batalon)昨日上載短片,亂說一堆《蜘蛛俠3》新片副題,擺明跟粉絲開玩笑。今日再有短片,講述湯賀蘭直闖導演鍾華斯(Jon Watts)辦公室,結果對方又給他一堆假名,辛蒂雅解釋湯賀蘭過去經常劇透,因此不獲導演信任,他們邊說邊走,原來真正片名《Spider-Man: No Way Home》早已寫在辦公室牆壁的白板上。

《蜘蛛俠3》定於今年11月5日在美國上映,這個原本屬於另一超級英雄片《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的檔期,如今後者已改為明年3月25日開畫。

