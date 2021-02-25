黎耀祥爆疑被劉德華整蠱 溫兆倫清水換火酒 阮兆祥監生扯頭套痛到爆 (21:15)

阮兆祥及黎耀祥在新一集《雙祥見》中，邊煮湯圓邊細數圈中情緣。黎耀祥表示不得不提鄭嘉穎和陳凱琳，因為當時他與陳凱琳拍攝《名門暗戰》，於隔籬廠拍劇的鄭嘉穎，借探他和曹永廉班為由到廠，實質是暗地看上了陳凱琳，但當時仍未有火花。

後來嘉穎和陳凱琳合作拍攝《殭》，因要到荷蘭取景，二人多了時間相處和接觸，因而成就了大好姻緣。到陳凱琳與阮兆祥拍《巨輪II》時，嘉穎和陳凱琳已走在一起，在澳門取景期間，嘉穎更經常探班照顧陳凱琳，認真細心。

黎耀祥表示不少藝人隱瞞戀情是常態，除了因為工作表現失焦外，於戀情結束後，再發展新戀情的話，會易被誤會為朝三暮四，故不少藝人會在初期選擇隱藏來保護戀情。

兩人又談及在圈中被整蠱的經歷，黎耀祥最記得初入行拍首部古裝劇《真命天子》，他在劇中演廚工，身穿闊袍大袖的服飾，該場戲與男主角劉德華演對手戲，拍完後突然發現衣袖中不斷有煙冒出，一看之下原來有人把整扎香扔進他的衣袖，令當時只是新人的他十分害怕，他很快便拿水把香支澆熄，也不敢告訴服裝人員，便馬上下班，裝作沒有事發生。後來，他知道原來劉德華當年非常調皮，經常把片場當作遊樂場一樣，不過此事一直未能得到證實，黎耀祥更在節目中借機向劉德華求證。

阮兆祥也爆料指溫兆倫也很喜歡整蠱別人，有次他把演員們用來融化古裝頭套膠水的火酒，整樽換成了清水；當時演員下班心急卸下頭套，一拉之下扯到真頭髮，才發現膠水沒有融化，阮兆祥至今說起時，仍然記得那股痛楚感覺。

（即時娛樂）