稱蕭若元處收成期 田蕊妮拒循舊規則 新一代要破釡沉舟 (22:15)

資深傳媒人蕭若元日前和游學修在社交應用程式Clubhouse中，激辯有關「香港電影已死」及「香港電影回復80年代光輝機率是零」話題，兩人事後更在YouTube上各抒己見。

張寶華今日在YouTube節目邀請田蕊妮（阿田）擔任嘉賓，對於「蕭游激辯」，阿田就以觀眾及演員角度發表己見，她說：「一個科技發展，令觀眾接收娛樂習慣唔同咗，依家好方便，一撳電話就接收好多嘢，搵到好多娛樂，以前年代，佢哋餵你食乜嘢就食乜，依家係一個變化年代，你唔知道嗰樣嘢結果會係點，首先我覺得娛樂唔會冇，人唔會唔需要（娛樂），結果變成乜嘢模式呢？係變化緊嘅階段。」

對於蕭生的看法，阿田則說：「可能佢（蕭若元）係收成期，曾經係成功人士，但我唔覺得人係需要循住舊規則，去建立依家嘅嘢，當然嗰個（舊規則）可以係參考，但係咪要跟住一條舊嘅路向去做，我又唔覺得係，依家反而係有新衝擊。

你唔可以話乜嘢死咗就唔做，喺我角度都係咁諗，依家仲係有一啲人，喺呢個行業，仍好熱心、理想及夢想開創新嘅路，或者各自去行一條路，係好辛苦嘅，我哋捨易取難，人最想梗係懶，乜嘢成功就跟住條formula去做，我覺得依家世代唔係，已經唔再係畀你跟住一條formula去做，甚至乎條formula係令到嗰樣嘢滅亡原因，大家依家破釡沉舟，但都係好衝擊，如果唔係有蕭生呢啲前輩，去衝擊我哋思維，或者話畀你聽個機會係零，嗰股勁未必有咁勁。」

（即時娛樂）