孖影后鮑起靜合作｜準媽咪余香凝憑歌寄意 要珍惜親人 (16:22)

余香凝和鮑起靜合作微電影《日子總有我陪伴你走》。（大會提供）

準媽咪余香凝（Jennifer）相隔一年，再推出新歌《最好陪伴》，這首歌是她與鮑起靜主演的微電影《日子總有我陪伴你走》主題曲。這位準靚媽在歌中大講親情，Jennifer說︰「這首歌講人與人之間感情，同微電影有關係，要珍惜人與人之間啲關係，唔可以等，因為等的話，可能會錯過一啲嘢，就算物轉星移，好多事會變，事物會變舊，人會離去，但唔變嘅嘢係感情。」

早前Jennifer到錄音室為新歌錄音，她表示這首歌充滿挑戰性︰「聲音上難控制，要好似講嘢咁，但又唔可以似讀書，細說故事，非常難掌握，呢首歌有啲高音位激動位，又唔可以太激動。」

Jennifer表示唱這首親情歌時感受良多，令她更要珍惜親人，她說︰「長大後我經常會諗，爸媽年紀愈來愈大，時間會唔會係倒數緊呢？其實咁諗好消極，我哋要積極啲諗，時間流逝，要趁呢個時候陪佢哋更多，同佢哋做啲佢哋想做，但未做過嘅嘢。」

提到親情，Jennifer坦言婚後有更深入看法，令她更重視親情，她說︰「親情有昇華，因為唔止自己本身嘅家庭，仲有老公嗰邊家庭，而且我同老公組織咗家庭，令我覺得有更多人與人之間感情要去珍惜，因為你遇到另一家人，以前大家唔認識，冇血緣關係，佢哋當你係一家人，所以要更加珍惜。」

同時兼顧家庭和工作，Jennifer自言分配時間不是太好，她說︰「因為要工作，而且有唔同朋友，仲有自己屋企人，特別係我婆婆，我唱呢首歌都有諗起佢，佢年紀開始大，有時會諗好耐冇見婆婆，但有時放假會選擇約朋友，所以要提醒自己，你諗起就要立即去搵，未必一定要去見面，打電話畀佢，都好過你乜都冇做。」

（即時娛樂）