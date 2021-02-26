相隔21年再戰樂壇｜陳展鵬新歌贈囡囡 唔怕老婆呷醋 (17:02)

陳展鵬新歌《零歲》是送給囡囡「小豬比」，他表示不擔心老婆呷醋。（劉永銳攝/Ig圖片）

【今日直擊】陳展鵬今天出席加盟天盟娛樂暨新歌《零歲》MV新歌發布會，並即場獻唱兩首歌，監製舒文、無綫高層樂易玲、何麗全、陳欣健和粉絲到場支持。

相隔21年再做歌星，陳展鵬彷如一場夢，他說：「當年錄過歌，最終無出唱片，每個人都有個歌手夢，現在終於夢想成真。（會否覺得遲來？）不會，20年前有唱片公司給我機會，問我做什麼類型的歌和想表達什麼，我太幼嫩，會一片空白，但現在人生經歷豐富了，有自己想法，做歌手出歌更加有意義。」

問他為何不加盟星夢娛樂？陳展鵬指加盟天盟娛樂是機緣巧合，透露3、4年前，樂小姐已叫他做歌星，他掙扎良久，因為演員唱歌走音，不會有人罵，但做歌星就不可以，醞釀了一段時間，去年認識天盟娛樂老闆，大家一拍即合。

問到是否以天價加盟做一哥？陳展鵬笑說：「可能我年資夠，公司的師姐其實年紀都細我很多，她們尊重我而已，我是師弟。現在香港的環境，難得有機會出廣東歌，我是老闆都未必簽自己，有錢寧願做些有意義的事情，我睇自己也有很多不足地方 ，老闆好勇敢。」

陳展鵬今年主力做音樂，除唱電視劇主題曲，還有自己構思的音樂；另外，展鵬表示新歌送給囡囡「小豬比」，他表示不怕太太單文柔呷醋，他說：「囡囡出世後，令我和太太唔同晒。」

（即時娛樂）