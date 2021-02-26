豬籠入水｜人氣王姜濤又拍廣告 派心心放電眼冧粉絲 (17:56)

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文章日期：2021年02月26日
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姜濤拍連鎖快餐店廣告，更與MIRROR隊友Stanley開直播冧粉絲。（大會提供）
姜濤派心心兼放電眼冧Fans。（大會提供）
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MIRROR成員姜濤日前為連鎖快餐店拍廣告，並與擔任主持的隊友邱士縉（Stanley），一同現身網上直播。姜濤在鏡頭前放電眼兼派心心冧「姜糖」，他還邀大家玩急口令，同時姜濤自爆曾經在該快餐店兼職。
（即時娛樂）
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