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豬籠入水｜人氣王姜濤又拍廣告 派心心放電眼冧粉絲 (17:56)

文章日期：2021年02月26日

MIRROR成員姜濤日前為連鎖快餐店拍廣告，並與擔任主持的隊友邱士縉（Stanley），一同現身網上直播。姜濤在鏡頭前放電眼兼派心心冧「姜糖」，他還邀大家玩急口令，同時姜濤自爆曾經在該快餐店兼職。

（即時娛樂）

 

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