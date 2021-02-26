林二汶以編織精神影個唱海報：日復一日 一針一線完成 (18:19)

「叱咤我最喜愛的女歌手」林二汶，將於3月27日踏上紅館，舉行首個個人演唱會，門票將於3月9日起，在城市售票網公開發售，而此次演唱會不設售票處售票。出道20年的二汶，首次舉行紅館個唱，她說：「相信我係第一個『沒有山頂朋友』嘅紅館演唱會，因為全場劃一票價680元，以配合場館特別座位安排。」

日前二汶拍攝演唱會海報，她說：「拍攝海報呢個造型，我形容為『眠乾絮濕』，其實除咗靚之外，同今次演唱會好有關係，因為編織係要日復一日，一針一線好有耐心，所以編織呢個精神，擺喺唔同嘅工作入面，都可以形容走漫長嘅路，至可以完成，好啱我呢個演唱會，都係一點一滴咁構成。我演唱會名叫《The Beginning of Faith（信仰的開端）》，因為我有首歌叫《最後的信仰》，個意義係你相信你一直努力織到底，嗰樣嘢就會出現，呢個係我做咗咁多年嘅其中一種精神，所以編織係同我成個演唱會好有關連。不過我係完全唔識（編織），就算讀書上家政堂，所有編織功課都係由我阿媽﹑阿婆﹑阿姨幫手製作，好慶幸身邊幾位上一代婦女咁有才藝，所以今次都係一併向佢哋作出致敬。」

（即時娛樂）