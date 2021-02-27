專訪｜音樂會有女神江伊晴何嘉莉助陣 伍仲衡：覺得好威 (23:38)

音樂人伍仲衡在新冠肺炎疫情下，去年初仍舉行多達60場網上直播音樂會，早前他決定將網上音樂會移師旺角麥花臣場館，於3月27日及28日舉行兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，繼續以歌會友發放正能量。

伍仲衡邀請出席過網上音樂會的嘉賓參與演出，歌單是1980、1990年代大家有集體回憶的經典廣東歌，他的作品只佔很少部分。目前疫情反覆，很多情況他控制不到，唯有大家集氣。嘉賓中有他形容為女神的江伊晴及何嘉莉，他好開心獲得好多女神支持，覺得好威。

兩位人妻江伊晴與何嘉莉齊指伍仲衡嚴肅，伍仲衡為自己平反，說只是外表給大家的感覺，其實他是很樂觀、好平易近人又好玩得的人。伍仲衡爆江伊晴是「咪霸」，好鍾意唱歌。江伊晴笑笑口直認，平時不論沖涼、搭車都唱。她說伍仲衡在她的音樂路上好重要，2007年推出主打歌《傷情路》，是她最多人認識的歌，就是伍仲衡的作品。當年她在北京出碟開記者會，伍仲衡飛到北京幫她彈琴。她3年前舉行入行10周年演唱會，都是伍仲衡當總監，還有在她的婚禮彈琴，見證她出道到人生大事，自己無可能不支持對方。

何嘉莉與伍仲衡1998年已一起參加《CASH流行曲創作大賽》奪得冠軍，伍仲衡首次擔任監製的作品就是何嘉莉的歌《愈錯愈愛 (極樂) 》，但之後只在社交平台留言簡單互動。今次再度合作，何嘉莉想起當年點滴，記得伍仲衡在錄音室好嚴格，錄歌飆高音要飆10個鐘才收貨，攰到爆炸，當時她好驚，因這首歌是她最鍾意又最難唱，每次現場唱都好驚。何嘉莉相隔18年再戰樂壇，笑言：「經歷這麼多人生不同階段，已唱唔到少女感覺，但都要認真練歌，對得住大家又要對得住自己。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）