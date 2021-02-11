專訪｜《狗店長》監製梁志豪陳達能 分享店主與寵物感人故事 以情打動觀眾 (22:00)

人類經常把貓和狗當成朋友，甚至視牠們為家庭成員，陳達能及梁志豪這兩位監製，分別養了3隻與5隻貓咪，同聲同氣之餘，去年中合作炮製的香港開電視節目《貓店長》更深受觀眾歡迎，於是原班幕後人馬再製作《貓店長2》及《狗店長》，希望透過節目分享店主與寵物的感人故事，以情打動觀眾。原來除了兩位監製是貓奴，節目全組幕後工作人員也有養貓或狗，由於他們熟悉貓狗的習性而有優勢，好像攝影師就知道如何捕捉貓狗的表情。

《貓店長》系列與《狗店長》是外判製作，半小時節目，每集會介紹兩間店舖的店長，拍攝牠們活潑可愛一面。幕後人員每次找合適的拍攝目標都做足資料蒐集，會先跟店主詳談兩三小時，因為要符合節目理念，要找真正待貓狗好的店主，所以經篩選後成功拍攝的可能只佔一半。

陳達能會親自跟店主傾偈，先了解貓、狗店長的生活作息習慣，這時候他便看得出店主是否認真對待店長，因真心惜貓狗的店主，當他們提起貓狗時，雙眼是會發光的。談到拍攝節目接觸養貓、狗的店主，陳達能說：「養貓的人性格比較內斂，就是喜歡看着貓咪，但養狗的人性格是外向的，鍾意帶狗周圍去玩。」他又指節目的製作理念，就是讓觀眾不要有偏見，貓、狗店長不一定被視為「工具」，視乎人如何對待牠們，兩者相處其實很簡單。

梁志豪是香港開電視監製，曾製作多類型的寵物節目，其中包括有線最早期的《寵物ER》。他構思《寵物ER》，是有次他帶貓咪到獸醫診所，看到有個人全身血露出擔心表情及哭了，梁志豪安慰對方，原來這位主人的狗仔剪指甲流血；他靈機一觸，在獸醫診所有很多感人故事，於是製作《寵物ER》，當時聯絡了很多獸醫，每日派攝影隊等個案。至於《貓店長》系列是否繼續？他表示會考慮，但也要時間搵料，其他寵物節目還會繼續，其中今年下半年度會製作有關醫學的寵物節目。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）