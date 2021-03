第78屆金球獎香港時間今早舉行,「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)憑劇集《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)中一人分飾兩角,擊敗《法官閣下》拜仁康斯頓(Bryan Cranston)、《無所作為》曉格蘭特(Hugh Grant)、《上帝之鳥》(The Good Lord Bird)伊頓漢基(Ethan Hawke)及《The Comey Rule》謝夫丹尼斯(Jeff Daniels) 等,成為迷你影集或電視電影最佳男主角。

