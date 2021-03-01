金球獎｜卓威博士文憑遺作《藍調天后》封戲劇影帝 (11:52)

第78屆金球獎香港時間今早舉行；去年因癌症逝世的「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman），憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）榮膺戲劇類影帝，卓威雖然已離世，卻被視為此獎的大熱門，擊敗《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）、《The Father》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《曼克》加利奧文（Gary Oldman）及《The Mauritanian》塔哈拉謙（Tahar Rahim）等對手。

金球獎｜《后翼棄兵》包辦最佳迷你影集及女主角

金球獎｜茱迪科士打演辯護律師 奪最佳電影女配角

金球獎｜《王冠》再奪最佳（戲劇）劇集

金球獎｜《Minari》奪最佳外語片

《藍調天后》講述1920年代，《寫出友共鳴》維奧拉戴維絲（Viola Davis）扮演的藍調天后Ma Rainey，本在美國南部舉行巡迴演唱會，應唱片公司邀請到北方的芝加哥為其著名單曲《Ma Rainey's Black Bottom》錄製唱片；她的伴奏樂隊中，卓威博士文飾演的小號手Levee野心勃勃，矢志成立自己的樂隊，還應唱片公司的白人高層要求，創作了迎合潮流的歌曲，準備大展拳腳。錄音的短短過程，卻可看到Ma Rainey跟唱片公司白人管理層的角力，以及深層創傷觸發的暴力，結果造成無法挽回的悲劇。

（即時娛樂）

金球獎｜《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯稱視帝

金球獎｜《完美監護人》露莎雯佩克首奪喜劇影后

金球獎｜《王冠》「戴妃」愛瑪歌連爆冷封視后