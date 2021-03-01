總是有愛在隔離｜群星撐抗疫電影 張智霖張繼聰騷肌上陣 (21:57)

《總是有愛在隔離》演出陣容強勁，除了古天樂、成龍、方力申、吳鎮宇、林家棟、曾志偉及梁家輝，張智霖與張繼聰更赤裸上半身演出。（網上視頻截圖/明報製圖）

集各大電影公司聯手合拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，藝人一呼百應，為演藝界出一分力，參與演出的包括古天樂、成龍、曾志偉、梁家輝、許冠文、吳鎮宇、林家棟、張智霖、張繼聰、張達明、姜皓文、鄭則仕、方力申、羅蘭、余安安、陸永、蘇麗珊等。該片首條預告片曝光，其中有張智霖與張繼聰赤裸上半身的場面，而電影暫定4月上映。

該片開場是講述吳鎮宇、林家棟、方力申確診，為配合對抗疫症恐懼的氣氛，道具組特意製作了超大型的半月隔離箱，雖然拍攝氣氛做到足，但因為收音關係，拍攝期間不能開風扇或冷氣，幾位演員困在隔離箱內，空氣不流通，非常辛苦，連運動員出身的方力申也說差點唞不到氣。客串的姜皓文演一名懷疑確診者，只花兩小時便完成拍攝，他覺得戲分多少不重要，最重要是自己能夠出一分力。

劉心悠、周秀娜、薛凱琪、鄧月平等女神亦有份演出，劉心悠稱很高興可再跟偶像梁家輝合作，上次合作已經是《美女廚房》。薛凱琪則表示：「這部電影同時有3組人在同一所酒店拍攝，這件事好偉大！」周秀娜說：「今次拍攝見返很多熟口熟面的人，好開心！希望多些機會讓大家聚在一起！」鄧月平首次飾演日本女星，並以多個性感造型示人。

（即時娛樂）