生意經｜陳凱琳為興趣搞自家品牌 龔嘉欣壓力大到停經 (23:12)

「少婦聯盟」的陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪擔任節目《師父有請》嘉賓，3位好姊妹大談生意經。陳凱琳表示爸爸是生意人，但沒給她壓力要女承父業，近年投資自家落妝棉品牌純粹為興趣。「近年開始做生意係因為生咗小朋友，想多啲時間留喺屋企，又想keep住工作，人先會醒目啲，但我真係唔叻，所以搵拍檔幫忙。每個人揀拍檔都唔同，我揀嘅拍檔有做開生意，而且係成功嘅，對方話我知唔會畀呢件事衰，佢有呢個想法，令我更加有信心」。她指落妝棉市面上不多，競爭性不算大，而且她的品牌價錢相宜，絕對有利可圖。陳凱琳自爆投資了6位數：「唔係諗住一開始就賺大錢，只係覺得玩吓都好，我好細膽，唔敢投資好大。」她說暫時生意不錯，快要追到收支平衡。陳凱琳說自己做生意時，老公鄭嘉穎也擔心她被騙而反對，因她太易信人，最終她衡量過便決意去做，也獲嘉穎支持。

龔嘉欣近年在馬來西亞開設火鍋店，她喜歡親力親為，由裝修、揀碗和試湯底等都是自己去做，「我鍾意落手落腳，火鍋利潤好高，而且當地仍然有明星效應，我哋去到都幾受歡迎」。不過近日因疫情關係，馬來西亞實施封城，令火鍋店生意大受影響，龔嘉欣說：「好頭痕，當生意忙到停唔到手嘅時候，突然遇上疫情，無辦法，惟有等。我仲要提供員工包食包住，冇辦法，惟有照畀。我覺得好難得遇到一班肯為你做嘅同事，所以守住先。」並形容感覺似流緊血。龔嘉欣稱做生意只是副業，因她習慣投放太多感情去做，甚至壓力大得一度停經。

譚凱琪早年開過餐廳，營運了3年，起初生意不錯，由於位處銅鑼灣，遇上社會問題，加上租約期滿，她認為沒辦法繼續維持，所以結束生意。「做生意真係好難，特別係管理，樓面同事話射波就射波，真係好難搞。如果係好幫得手嘅廚師，我哋會畀佢入股，咁樣佢會做得投入啲」。

（即時娛樂）