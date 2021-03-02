楊明被控不小心駕駛等3罪 表面證供成立 3‧11再審 (18:40)

【今日直擊】40歲楊明（原名林明樂），去年8月駕車沿半山馬己仙峽道落山，駛至玫瑰別墅對開一個彎位時，懷疑失控越過對面線自炒。楊明下車時未能站穩，需由兩名警員攙扶，他未有接受酒精呼氣測試，由救護車送往瑪麗醫院治理，他被控「拒絕提供血液樣本」、「不小心駕駛」和「車輛門窗玻璃附有膠貼及透光度不足」共三項控罪。楊明只承認「不小心駕駛」及「車輛門窗玻璃附有膠貼及透光度不足」兩項罪名，否認「拒絕提供血液樣本」罪，案件今早在東區裁判法院續審。

楊明今日由女友莊思明及兩名無綫經理人陪同出庭，席間，有兩名證人被傳召上庭作供，分別是兩名警員。就第1項控罪，法院傳召鍾姓警察作供，警員表示接報到場後發現被告神志不清醒，散發少許酒氣，被告表示沒受傷，故第一架救護車離開後，便安排被告上警車休息，被告亦有回答警員提出的3條問題。之後，警員指示進行酒精呼氣測試，被告即稱頭暈，然後伏在警車內的枱上，不省人事，於是警員再召第二救護車，並以「雖有合理辯解而沒有提供血液樣本以作化驗」罪名拘捕他，被告冇反應。至救護車抵達，被告神情呆滯，但希望自行上救護車，最後仍需兩名警員扶他上車送院。被告於醫院診症室等候治療期間，躺着不太清醒，代表大律師曾到場會面，然後醫生到場診症，警員在外面聽到被告情緒激動、大吵大鬧，醫護人員及保安替他穿約束衣。

第二位警長作供時稱，在醫院診症室聽到醫生指被告適合做酒精呼氣測試，但被告沒反應。未幾，被告要求坐輪椅上廁所，護士拒絕，並供應便壺解決，被告不滿意大鬧：「有冇搞錯？」醫生便安排他穿約束衣，並進行抽血做酒精測試，警長也提示被告，若不接受抽血酒精測試便正式進行拘捕，被告雙眼張開望向天花，未有回應，警長追問願不願意？被告細細聲說「不願意」，警長再通知被告的駕駛執照交警務處長保管24小時，他才點頭。

午後聆訊，法庭再傳召陳姓女律師作供。陳律師表示醫生在診症時要求立即提取被告的血液樣本，但她希望先向被告提供法律意見，故要求多時點間，醫生只准許多10分鐘。其後她退出診症室等候，聽到裏面有聲，探頭看到警察撳住躺着的被告，她大叫：「如果要向被告提問，我需要在場，而重申了幾次。」警察後指被告拒絕提供血液樣本，令她十分驚訝，程序有錯、欠公平。

法院裁定控方表面證供成立，辯方需要答辯，但被告選擇不作供，法官決定將案件押後3月11日結案陳詞。

楊明與莊思明步出法院時，被問會否擔心三項罪成？他在工廈開設的食肆又被踢爆違規招待街客，恐再惹官非？楊明未有回答便登車離去。

【案件編號：ESCC2365/2020】

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（即時娛樂）