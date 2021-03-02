樂意返無綫拍劇｜胡杏兒拒透露BB性別 產前密密搵奶粉錢   (19:37)

【今日直擊】懷孕8個月的胡杏兒，今日挺着巨肚現身銅鑼灣出席活動，她透露預產期是本月底，BB性別則大賣關子，待BB出世才宣布，而她會跟之前兩胎一樣選擇順產。佗第3胎的杏兒表示沒有不舒服，體重上升了20多磅及有少許水腫，飲食方面也有改變，「這次喜歡吃熟壽司和牛肉，之前兩胎很少吃牛肉，感覺怪怪的，我現在吃得睡得」。談到是否開始接產後的工作時，杏兒說生完BB、坐月收身後，回復狀態才再工作。有報道指她在內地工作3個月掙了300萬人民幣，她聞言猶豫了一會，只笑而不語。問到是否不止此數字，杏兒只表示：「等我回家計一下先，不急於掙奶粉錢。」不過，她承認之前密密接工作，短時間壓縮掙錢，是為了孩子有更好生活，自己亦可以有更多時間陪伴他們。

至於曾志偉返無綫擔任高層，問杏兒會否有興趣返娘家拍劇？杏兒指無綫找她，當然歡迎，因為無綫是其娘家；她又指跟娘家不可以講錢，最重要開心、有好劇本及適合角色。已逾4年沒拍無綫劇的杏兒，趁好姊妹胡定欣返內地拍《白色強人II》前，到電視城探對方班打氣，「當天見回昔日的幕後工作人員，大家都很開心」。

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（即時娛樂）