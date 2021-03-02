獻4個「第一次」｜林二汶首度紅館開騷宣布加開一場：有空間再加 (22:35)

【今日直擊】林二汶將於3月27日首次在紅館舉行演唱會《The Beginning of Faith Live》，日前信用卡優先訂購門票火速售罄，決定加開3月28日一場。二汶今日出席ViuTV音樂頒獎禮記者會，對於一身飛債，她開心表示：「無任歡迎大家無限落飛，因為還有空間再加場。」不過，她最想政府可以放寬入座率。二汶指是次處女紅館演唱會獻出4個「第一次」，「我第1個紅館騷，2021年的第1個紅館騷，第1次紅館劃一票價680元，以及我第1次開四面台！所以有少少緊張，但又興奮」。她表示會開始閉關，謝絕所有朋友飯局，保持身體健康。

同場的獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）則宣布將於4月10日至11日假旺角麥花臣場館開騷，她稱今次不設企位，鼓勵觀眾原地轉，她笑言：「希望有人贊助寫字樓櫈給我，讓大家可以轉住睇。」至於會否加場？Serrini表示要視乎疫情和場館檔期，並自嘲：「應該沒那麼多人看我吧，所以兩場都夠了，其實這個騷都延期了1年。」

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（即時娛樂）