三缺一｜ERROR展示隊友黑白照：代表舊的保錡已死 (23:10)

【今日直擊】男團ERROR成員吳保錡早前鬧出感情風波，之後他在社交網直播不忿被網民取笑似八両金而連環爆粗，再次惹批評；其後，保錡在社交網發文，自責連累ERROR隊友，決定暫停所有工作給自己懲罰，引起揣測他有退團之意。今日ERROR三缺一出席ViuTV音樂頒獎禮記者會，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）及郭嘉駿（193）3位成員齊在電話上展示保錡的黑白照，象徵對方精神長存，ERROR四位一體。他們表示尊重保錡決定，卻否認對方退團，希望保錡沉澱、想清楚及休息夠後，再與觀眾見面。

阿Dee解釋黑白相是代表舊的保錡已死，迎接新的保錡。193爆保錡覺得很內疚，私下已不斷跟他們道歉，「我跟他說『傻啦，你都不是第一年對不起我們』，不過希望他能盡快歸團，欠缺了他始終差很遠。」肥仔亦表示：「沒有保錡，節目始終少了黐線搞笑的感覺。」至於保錡目前的情緒，他們指保錡已穩定不少，「但開始時真的很不開心，之前在旺角拍MV，保錡總覺得途人都很憎他，好像有點精神失常，他都很痛苦，大家只能安慰他，相信他已悔改，經歷這次事件後會生性」。三人稱廣告工作沒受保錡事件影響，肥仔更笑說最好收入分三份。

相關新聞：獻4個「第一次」｜林二汶首度紅館開騷宣布加開一場：有空間再加

相關新聞：獲邀出席無綫三大唱片公司破冰記者會 許廷鏗為缺席解畫

相關新聞：姜濤想MIRROR攞組合獎 陳卓賢否認顧住拍拖忽略工作

相關新聞：全民投票｜ViuTV音樂頒獎禮4‧18舉行 TVB王君馨有份爭獎

（即時娛樂）