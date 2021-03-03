太極唐奕聰猝逝｜容祖兒讚有才低調 周慧敏難忘鼓勵說話 (16:31)

太極樂隊的鍵琴手兼唱片監製唐奕聰（Gary Tong），昨日被發現在荃灣寓所內疑因心臟病發猝逝，終年57歲。曾跟Gary合作過的歌手均感難過，並透過社交平台撰文悼念。容祖兒跟Gary多次合作，故她收到噩耗時大感難過，她留言：「跟Gary合作始於2003年《心淡》，舒文和LEO當時覺得第一版編曲未到題，決定邀請GARY幫忙，最後這首沒有派過台，但成為了我人生其中一首最重要的作品便是來自Gary既浪漫又盪氣迴腸的編曲，我們也一起做了好幾大大小小的音樂會演唱會，去過不同國家做巡迴演出，Gary他是無論處於任何一個崗位，都是那麼輕鬆，easy going。有材（才）低調，默默地為我們提供最好的音樂意見，絶不會讓每位歌手甚至musicians有任何hard time或壓力，無論當時嘅狀況或演出有幾緊張都好，有Gary喺度嘅地方，就只有好音樂和Fun time。多好的一個人，對音樂嘅觸覺熱誠投入都是不可多得，真捨不得這麼突然地離開。GARY 我會記著你的好，願你一路好走。」

周慧敏讚Gary是一位既溫柔又待命有禮的音樂人，更難忘對方鼓勵她的說話，她寫道：「1994年我的第一個個人演唱會於台灣舉行，他就是我當年的音樂總監。而近年的一萬天荒愛未老30週年演唱會香港場至巡演幾乎每場，他都是我的音樂團隊成員，和其中兩場的音樂總監，陪我走着這個音樂旅程。而更感恩的，他亦是我於信仰路上的一位同行者，每次演出前，我們大伙兒一起在台上禱告，特別溫暖，給我很大力量去完成每場表演。2月中，他傳給我的鼓勵說話，我會好好記著，謝謝你Gary。願天父大大安慰和看顧你的家人。」

（即時娛樂）