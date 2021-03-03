三子女之母｜歲月不留痕 45歲鄺文珣獲網民讚似少女 (17:20)

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文章日期：2021年03月03日
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鄺文珣保養得宜，完全不似是3個小孩的母親。（Ig圖片/明報製圖）
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現年45歲的鄺文珣，婚後育有兩子一女，近日她在社交平台曬出多張自拍照，歲月似乎沒在她臉上留下痕迹，像吃了防腐劑般。不少網民留言大讚她保養得好，儼如20多歲的少女，青春可人，不愧為「凍齡女神」。
（即時娛樂）
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